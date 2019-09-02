В Республике Корея более 50 школьников госпитализировали из-за утечки газа

2 сентября, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. В Республике Корея 56 учеников средней школы в юго-восточном городе Тэгу госпитализированы из-за возможной утечки газа, сообщили местные власти.

Пострадавшие ученики находились в аудитории во время школьной линейки, когда некоторые из них почувствовали запах газа. Пострадавших доставили в больницу с симптомами отравления. После получения медицинской помощи большинство учеников вернулось в школу.

Полиция расследует причину аварии. Сообщается, что утечка газа могла произойти на близлежащей строительной площадке.-0-