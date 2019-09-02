В Республике Корея число пострадавших из-за утечки газа школьников возросло до 74

2 сентября, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. На юго-востоке Республики Корея число госпитализированных из-за утечки газа школьников возросло до 74, сообщили местные власти.

Ученики находились в аудитории во время школьной линейки, когда некоторые из них почувствовали запах газа. Пострадавших доставили в больницу с симптомами отравления. После получения медицинской помощи большинство учеников вернулось в школу.

Полиция расследует причину аварии. Сообщается, что утечка газа могла произойти на близлежащей строительной площадке.

Ранее сообщалось о 56 пострадавших.-0-