В Республике Корея из-за лесных пожаров объявлен режим ЧП

5 апреля, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Правительство Республики Корея 5 апреля объявило режим чрезвычайного положения в связи с лесными пожарами в провинции Канвондо, которые угрожают пяти городам.

"Правительство также примет решение относительно признания пострадавших районов особыми зонами бедствия после изучения объемов нанесенного стихией ущерба", - отмечает Министерство безопасности Республики Корея.

Сообщается, что в результате пожаров погиб 1 человек. Кроме того, огонь уничтожил множество строений и большой объем лесного массива.

Масштабный пожар возник возле города Косон в 210 км к северо-востоку от Сеула, перекинувшись затем на близлежащие горы. В результате власти распорядились эвакуировать жителей ряда районов Косона и расположенного недалеко от него курортного города Сокчо.-0-