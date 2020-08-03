В Республике Корея из-за сильных дождей шесть человек погибли и восемь пропали без вести

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жертв наводнений и оползней, вызванных в Республике Корея сильными дождями, составило шесть человек, еще восемь числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральный штаб по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

По его данным, в провинциях Кенгидо и Чхунчхон-Пукто три человека погибли в результате разлива рек, еще трое стали жертвами оползней.

Власти Республики Корея 2 августа объявили в стране самый высокий - третий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. По распоряжению администрации Сеула закрыто движение по некоторым шоссе и мостам из-за опасности их подтопления в результате разлива реки Ханган, аналогичные ограничения введены в ряде других регионов.-0-