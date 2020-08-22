В Республике Корея могут ужесточить карантинные меры

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республика Корея может ввести строгие меры социального дистанцирования на территории всей страны на фоне роста числа заразившихся COVID-19. Об этом заявил сегодня премьер-министр Чон Се Гюн во время встречи с членами правительства в Сеуле, сообщает ТАСС.

На протяжении последней недели в стране ежедневно фиксируется более 100 случаев заражения коронавирусом. Рост заболеваемости в столичном регионе, в частности, связан с пресвитерианской церковью "Саран чеиль", где общее число заразившихся превысило 700. Власти провели тесты на коронавирус среди нескольких тысяч ее последователей, однако местонахождение еще нескольких сотен прихожан остается неизвестным.

На сегодняшний день в Республике Корея зафиксировано 17 002 случая заражения коронавирусом, 14 169 пациентов выздоровели, число летальных исходов составляет 309. С 16 августа в столице страны и соседней провинции Кёнгидо действует повышенный уровень мер социального дистанцирования в связи с резким ростом случаев заражения коронавирусной инфекцией.-0-