В Республике Корея перевернулся фургон, погибли 5 человек

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции Канвондо Республики Корея во время дорожно-транспортного происшествия с участием фургона пять человек погибли и еще 11 пострадали, сообщило агентство Yonhap.

По информации агентства, фургон в основном с пожилыми людьми, направлявшимися на сельскохозяйственные работы, перевернулся на дороге в городе Самчхок. Сообщается, что количество жертв может увеличиться, потому что некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Полиция выясняет причины произошедшего. Среди рассматриваемых версий аварии - невнимательность водителя или неисправность тормозной системы автомобиля.-0-