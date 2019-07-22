В Республике Корея перевернулся фургон, погибли 5 человек

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции Канвондо Республики Корея во время дорожно-транспортного происшествия с участием фургона пять человек погибли и еще 11 пострадали, сообщило агентство Yonhap.
По информации агентства, фургон в основном с пожилыми людьми, направлявшимися на сельскохозяйственные работы, перевернулся на дороге в городе Самчхок. Сообщается, что количество жертв может увеличиться, потому что некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Полиция выясняет причины произошедшего. Среди рассматриваемых версий аварии - невнимательность водителя или неисправность тормозной системы автомобиля.-0-
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