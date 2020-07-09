В Республике Корея пьяный водитель въехал в группу спортсменов, погибли 3 человека

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республике Корея водитель легкового автомобиля стал виновником ДТП, в результате которого погибли три легкоатлета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

Трагедия произошла рано утром, когда трое участников национального марафона бежали по обочине шоссе в городе Ичхоне в 50 км к юго-востоку от Сеула. Легковушка под управлением нетрезвого водителя протаранила группу спортсменов. От полученных травм по дороге в больницу все трое скончались.

Полиция намерена провести детальное расследование обстоятельств происшествия.-0-