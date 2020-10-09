В Республике Корея при пожаре в небоскребе пострадали 88 человек

9 октября, Минск / Корр. БЕЛТА /. В результате масштабного пожара в 33-этажном жилом доме в городе Ульсан пострадали 88 человек. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Пожар вспыхнул 8 октября около 23.07 по местному времени. Возгорание началось на 12 этаже дома и охватило все здание. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра.

На данным момент пожарные продолжают борьбу с огнем. Премьер-министр Республики Корея Чон Се Гюн призвал мобилизовать все доступные ресурсы для тушения пожара и обеспечения безопасности людей.

По официальной информации, не менее 88 человек были доставлены в близлежащие больницы. У пострадавших диагностировали отравление дымом и легкие травмы. О смертельных случаях не сообщалось. Причины происшествия выясняются.-0-