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15 апреля 2020, 11:44

В Республике Корея проходят парламентские выборы

Фото AP
Фото AP

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные парламентские выборы проходят сегодня в Республике Корея, сообщает агентство "Ренхап".

Более 14 тыс. избирательных участков открыты с 6.00 до 18.00. Граждане выбирают 300 депутатов Национального собрания. Примечательно, что страна стала первой в мире, где всеобщие выборы проходят на фоне пандемии COVID-19.

По данным Национальной избирательной комиссии (NEC), на 16.00 по местному времени в выборах приняли участие 26,3 млн человек, или 59,7% от общего числа избирателей (44 млн). Явка, которая включает 26,69% избирателей, принявших участие в досрочном голосовании, на 9,5% выше, чем в это же время на предыдущих выборах 2016 года.

Основная борьба разворачивается между правящей Демократической партией "Тобуро" и консервативной Объединенной партией будущего. В ходе предвыборной агитации представители правящей партии делали упор на возможность дать президенту страны Мун Чжэ Ину и правительству продолжать борьбу с COVID-19 и ее экономическими последствиями, сообщает ТАСС. Указывается на эффективность уже предпринятых властями мер, благодаря которым удалось купировать вспышку COVID-19 и сократить заболеваемость с 900 человек в день до 25-30.

По состоянию на 15 апреля, число заразившихся коронавирусом в Республике Корея достигло 10,5 тыс., с начала эпидемии в стране умерли 225 человек, выздоровели 7,6 тыс.-0-

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