В Республике Корея произошел пожар в гостинице: 1 человек погиб, еще 19 пострадали

14 января, Чхонан /БЕЛТА - Ренхап/. В южнокорейском Чхонане в гостинице при пожаре один человек погиб, еще 19 пострадали.
Огонь вспыхнул в 21-этажной гостинице Ramada Encore около 17.00 по местному времени. В момент ЧП в здании находились 15 постояльцев и 42 сотрудника. Все 15 гостей отеля, а также четыре спасателя отравились дымом, в результате чего были госпитализированы.
53-летний сотрудник гостиницы был найден мертвым на цокольном этаже, где, вероятно, и начался пожар.
Гостиница, номерной фонд которой составляет 420 номеров, открылась в сентябре прошлого года.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4708 BYN
|2.468 BYN
|2.475 BYN
|USD
|2.1542 BYN
|2.154 BYN
|2.159 BYN
|RUB
|3.2064 BYN
|3.198 BYN
|3.21 BYN