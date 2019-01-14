В Республике Корея произошел пожар в гостинице: 1 человек погиб, еще 19 пострадали

14 января, Чхонан /БЕЛТА - Ренхап/. В южнокорейском Чхонане в гостинице при пожаре один человек погиб, еще 19 пострадали.

Огонь вспыхнул в 21-этажной гостинице Ramada Encore около 17.00 по местному времени. В момент ЧП в здании находились 15 постояльцев и 42 сотрудника. Все 15 гостей отеля, а также четыре спасателя отравились дымом, в результате чего были госпитализированы.

53-летний сотрудник гостиницы был найден мертвым на цокольном этаже, где, вероятно, и начался пожар.

Гостиница, номерной фонд которой составляет 420 номеров, открылась в сентябре прошлого года.-0-