В Республике Корея произошел взрыв на химическом заводе

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 31 человека пострадали в городе Сосан провинции Чхунчхон-Намдо в Республике Корея в результате пожара и взрыва на химическом заводе, принадлежащем компании Lotte Chemical, сообщает агентство Yonhap.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Пожар начался на участке, где велась перегонка нефти. Возгорание удалось ликвидировать спустя два часа. Для этого были задействованы 38 пожарных расчетов. Риска утечки опасных химикатов нет.

Проводится расследование.-0-