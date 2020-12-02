В Республике Корея птичий грипп обнаружен на второй птицеферме

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2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Республики Корея 2 декабря подтвердили новую вспышку высокопатогенного птичьего гриппа на утиной ферме в городе Санджу провинции Кенсан-Пукто, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития страны.
По информации Reuters, ранее наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа подтвердилось на ферме в городе Чонып, расположенной в южной провинции Чолла-Пукто. Там было уничтожено порядка 19 тыс. птиц.
В министерстве также сообщили, что в профилактических целях было убито около 392 тыс. кур и уток на шести фермах.-0-