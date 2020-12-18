В Республике Корея уничтожено свыше 6 млн домашних птиц из-за вспышки птичьего гриппа

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Республики Корея с 28 ноября подтвердили 18 случаев вспышки высокопатогенного птичьего гриппа на птицефермах страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Для предотвращения распространения вируса власти распорядились уничтожить 6,1 млн голов домашней птицы, в том числе 4 млн кур, 1,2 млн перепелов и 900 тыс. уток. В соответствии с карантинными правилами, подлежит уничтожению вся домашняя птица в радиусе 3 км от ферм, которые заражены высокопатогенным птичьим гриппом.

По мнению экспертов, вирус продолжит распространяться по стране. Это связано с тем, что сезон миграции перелетных птиц, которые являются основным источником инфекции, продлится до начала следующего года.

В ноябре 2016 года вирус высокопатогенного штамма привел к массовой эпизоотии. В Республике Корея за последующие четыре месяца было уничтожено 38 млн голов домашней птицы. Это привело к дефициту и резкому росту цен.-0-