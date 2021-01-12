В Республике Корея вакцинация от коронавируса будет бесплатной

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил, что вакцинация от коронавируса для населения страны будет бесплатной, сообщает информагентство Yonhap.

"Правительство сделает все возможное, чтобы все граждане бесплатно получили прививки в порядке приоритетности", - сказал Мун Чжэ Ин. Он добавил, что вакцинация начнется в стране в феврале.

Ожидается, что первые партии вакцины иностранного производства прибудут в Республику Корея в течение ближайших недель. Мун Чжэ Ин также отметил, что продолжается проверка безопасности и эффективности вакцины, разработанной одной из местных фармацевтических компаний.-0-