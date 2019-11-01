В Республике Корея вертолет упал в море: 7 человек пропали без вести

1 ноября, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Южнокорейский вертолет разбился у берегов островов Токто в Японском (Восточном) море, семь человек пропали без вести, сообщает местная пожарная служба.

По имеющимся данным, вертолет отправился в 23.26 (по местному времени) с острова Токто, после чего упал в воду. На борту находился раненый рыбак, его друг и пять сотрудников спасательной службы.

В поисковой операции участвуют несколько десятков военных кораблей, рыбацких лодок и вертолеты. На данный момент поиски не дали результатов.-0-