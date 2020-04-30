В Республике Корея впервые за 2 месяца не зафиксировано ни одного локального случая COVID-19

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республике Корея 30 апреля впервые за более чем два месяца не зарегистрировано ни одного нового локального случая COVID-19. Об этом сообщает агентство "Ренхап".

"Республика Корея 30 апреля сообщила о четырех новых случаях COVID-19, однако все они являются завозными. Это означает, что впервые за 72 дня - с 18 февраля - количество случаев заражения внутри страны упало до нуля", - говорится в сообщении агентства. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Республике Корея составляет 10 765. С момента вспышки скончались 247 человек, более 9 тыс. человек выздоровели.

Несмотря на признаки замедления распространения COVID-19, местные органы здравоохранения призывают население сохранять бдительность и осторожность, особенно в связи с приближающимися праздниками. В Республике Корея 30 апреля празднуют День рождения Будды, 1 мая - День труда, 5 мая - День детей.

По последним данным, коронавирус нового типа зафиксирован у 3,2 млн человек во всем мире, с момента вспышки скончались свыше 228 тыс., выздоровели около 1 млн человек.-0-