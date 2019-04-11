В Республике Корея вскоре могут отменить запрет на аборты

11 апреля, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. Конституционный суд Республики Корея признал запрет на проведение абортов противоречащим Основному закону страны и призвал к внесению в него поправок, разрешающих искусственное прерывание беременности на ранних стадиях.
При рассмотрении вопроса о проведении абортов суд согласился с доводом истца о том, что действующий ныне закон ущемляет право женщины на свободный выбор.
Суд также постановил, что Конституции страны противоречит и наказание врача, проводящего данную процедуру.
Соответствующие поправки должны будут внесены в Основной закон до конца 2020 года.
Запрет на аборты действовал в Республике Корея в течение 66 лет, с 1953 года.-0-
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