В Республике Корея вводят штрафы за отсутствие защитных масок или их неправильное ношение

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 13 ноября в Республике Корея начнут штрафовать граждан за отсутствие или неправильное ношение масок в общественных местах и транспорте. Штраф составит 100 тыс. вон, что равняется $95, сообщает ТАСС.

Ношение масок обязательно также на рабочих местах с повышенным риском распространения инфекции, таких как колл-центры, распределительные и логистические центры, крытые спортивные объекты. Помимо этого, власти рекомендуют людям вообще не выходить из дома без защиты.

Неправильное ношение маски, при котором рот или нос не покрываются полностью, также повлечет за собой штраф. От ответственности могут быть освобождены только дети младше 14 лет, пациенты, которые не могут носить маски по медицинским показаниям, и инвалиды, не способные самостоятельно надеть маску.-0-