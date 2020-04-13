В Республике Корея выявили 38 антител для нейтрализации коронавируса

Фото Yonhap

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые в Республике Корея выделили 38 антител, которые могут нейтрализовать коронавирус нового типа. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Минздраве Республики Корея. Специалисты из Государственного национального института здравоохранения и местной биофармацевтической компании Celltrion получили антитела, нейтрализующие коронавирус нового типа, из крови людей с положительным результатом на COVID-19. Эти антитела обладают свойствами, которые могут эффективно обезвредить вирус и помочь в лечении зараженных пациентов. "Все полученные образцы, в частности 14 из них, обладают сильными, нейтрализующими коронавирус свойствами", - заявили в KCDC. В ближайшее время все выделенные антитела будут подвергаться тщательным исследованиям, в том числе будут проводиться тесты на лабораторных животных. По состоянию на 13 апреля в Республике Корея подтверждено 10,5 тыс. случаев заражения COVID-19. С момента вспышки 217 человек скончались.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!