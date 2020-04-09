В Республике Корея выступили за использование электронных браслетов гражданами на карантине

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждане Республики Корея в подавляющем большинстве поддерживают идею использования электронных браслетов для контроля за соблюдением режима карантина и самоизоляции, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим агентством Realmeter.

Поддержали эту меру 77,8% респондентов, сославшись на необходимость предотвращения новых вспышек заражения коронавирусом в стране. Против выступили 16,5% опрошенных. По их мнению, это является нарушением прав человека.

7 апреля участники заседания кабинета министров рассматривали идею применения электронных браслетов для контроля за передвижениями граждан, находящихся на карантине. Было принято решение вернуться к этой теме после ее общественного обсуждения.

Пока контроль за соблюдением режима самоизоляции проводится с помощью мобильного приложения, но нарушители оставляют свои смартфоны дома или отключают функцию GPS. На домашнем карантине находятся около 46,5 тыс. человек, в том числе 36 тыс. прибывших из-за рубежа. Правоохранительные органы страны выявили 75 случаев нарушения карантина. Шесть дел были переданы в прокуратуру для дальнейшего расследования.

Двухнедельный режим самоизоляции действует для всех граждан, прибывших из-за рубежа, лиц, контактировавших с больными, а также для заразившихся коронавирусом, у которых болезнь протекает в легкой форме. Нарушители режима и те, кто сообщил карантинным органам ложные сведения о своем самочувствии, могут быть лишены свободы на срок до одного года или получить штраф до 10 млн вон ($8,2 тыс.).

Опрос был проведен 8 апреля среди 500 человек в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность составляет 4,4%.-0-