В Республике Корея зафиксированы еще 142 случая заражения коронавирусом

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея возросло на 142, сообщает South China Morning Post.
Таким образом, число заразившихся в стране достигло 346 человек.
Накануне агентство Yonhap сообщило о втором случае смерти зараженного коронавирусом в Республике Корея. Жертвой стала 54-летняя женщина, которую ранее доставили из города Чондо в Пусан.
Как сообщалось, власти Китая 31 декабря информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Китайские медики 7 января установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. ВОЗ признала вспышку болезни в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба и присвоила новому коронавирусу официальное название - COVID-19. Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Они поражают людей, домашних животных.-0-