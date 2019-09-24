В Республике Корея загорелся дом престарелых: два человека погибли, 47 пострадали

24 сентября, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. В результате пожара в доме престарелых в пригороде Сеула два пожилых пациента погибли, еще 47 человек получили ранения, сообщает местная пожарная служба.

По их данным, пожар в пятиэтажном здании больницы начался утром. На момент возгорания в учреждении находились 130 человек.

Причиной гибели двух пожилых людей стало отравление угарным газом, шесть пострадавших сейчас находятся в критическом состоянии. Еще 41 человек проходят лечение в близлежащих больницах.

По имеющимся сведениям, пожар начался в котельной, расположенной на четвертом этаже здания, в котором дом престарелых занимал третий и четвертый этажи.-0-