В Республике Корея заявили, что КНДР взорвала межкорейский офис связи

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство объединения Республики Корея 16 июня заявило, что КНДР взорвала межкорейский офис связи в городе Кэсон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Ренхап".

"КНДР в 14.49 по местному времени осуществила подрыв здания межкорейского офиса связи в Кэсоне", - говорится в заявлении.

Ранее "Ренхап" сообщило, что столб дыма виден в приграничном городе Кэсон на территории КНДР, также был слышен взрыв.

9 июня стало известно, что власти КНДР приняли решение заблокировать все линии связи с Республикой Корея в ответ на отправку южнокорейскими общественными организациями на Север антиправительственных агитационных листовок.-0-