В Республике Тыва автомобиль опрокинулся в реку, погибли 10 человек

12 июля, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Десять человек, включая шестерых несовершеннолетних, погибли при опрокидывании автомобиля УАЗ в реку в российской Тыве, сообщается на сайте регионального УМВД.

"Сегодня в 08.55 в дежурную часть отдела полиции №1 села Тээли поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина УАЗ. На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела десяти погибших, шесть из которых несовершеннолетние", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции устанавливают точное количество людей, находившихся в транспортном средстве.

Погибшие были двумя семьями, они могли направляться к целебному источнику, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава Республики Тыва Шолбан Кара-Оол. По данным МЧС, автомобиль выехал из села Тээли в отдаленном Бай-Тайгинском районе.

"В целях оказания помощи в Бай-Тайгинский район выехала оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях. В Главном управлении МЧС России по Республике Тыва организована работа оперативного штаба", - отмечается в сообщении ведомства.-0-