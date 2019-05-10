В ресторане шведского Мальме прогремел мощный взрыв

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв прогремел сегодня ночью в одном из ресторанов шведского Мальме. По подозрению в организации атаки задержаны два человека, сообщает шведское издание The Local .

Информация о взрыве в ресторане, находящемся на популярной среди туристов площади Лилла Торг, поступила в полицию около 2 часов ночи по местному времени. Район происшествия был оцеплен, на месте работали взрывотехники.

В результате взрыва разбито несколько окон как в ресторане, так и в близлежащих зданиях. Полиция охарактеризовала материальный ущерб, нанесенный зданию, как существенный. Пострадавших нет.

Около 5.30 были задержаны два человека, подозреваемых в причастности к взрыву. Полиция подтвердила, что они находятся под стражей, но еще не допрошены.

Этот же ресторан 29 апреля был обстрелян "коктейлями Молотова". В результате на месте произошел пожар, который быстро потушили. Материального ущерба он не нанес, пострадавших также не было.-0-