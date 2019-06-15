В результате авиаударов в Афганистане погибли не менее 25 талибов

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 10 боевиков радикального движения "Талибан" уничтожены, еще шестеро получили ранения в результате серии ударов американской авиации в двух районах провинции Кандагар на юге Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Khaama Press .

"Авиаудары были нанесены в районах Ахтари и Банд-э-Тимор, - рассказал начальник провинциальной полиции генерал Тадин Хан Ачакзай. - Среди убитых - пять боевиков из Пакистана". Во время операции также удалось уничтожить пять самодельных взрывных устройств и пять убежищ боевиков с их транспортными средствами.

Также, по информации Khaama Press, по меньшей мере 15 боевиков "Талибана" были убиты во время операции афганской авиации в провинции Гильменд на юге страны. Семь боевиков "Талибан" уничтожены в результате авиаударов в районе Сангин. Такие же авиаудары были нанесены в районе Мусала. Еще восемь боевиков уничтожены афганской авиацией в районе Муса-Кала.

Боевики движения "Талибан" не стали комментировать произошедшее.-0-