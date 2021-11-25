В результате ЧП в шахте "Листвяжная" в Кузбассе погибли 6 человек

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек найдены погибшими в шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Из 45 пострадавших двое в тяжелом состоянии. Всего на момент задымления, по данным МЧС, в шахте находились 285 человек, эвакуированы 237. Установлено местонахождение оставшихся горняков, сильное задымление осложняет их спасение.

Продолжаются аварийно-спасательные работы. На месте происшествия работают 19 отделений военизированной горноспасательной части МЧС России. СК РФ по Кемеровской области возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель человека.

Ранее сообщалось, что в Сибирское управление Ростехнадзора утром 25 ноября поступило сообщение о задымлении и взрыве в угольной шахте "Листвяжная" в городе Белово в Кемеровской области. На месте ЧП создан оперативный штаб, который возглавил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.-0-

Число пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе возросло до 41