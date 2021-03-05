В результате крушения военного вертолета на востоке Турции погибли 11 человек

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В четверг на востоке Турции разбился военный вертолет. В результате крушения погибли 11 военнослужащих, двое получили ранения. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на министерство обороны Турции.

В заявлении министерства говорится, что вертолет Cougar вылетел из восточной провинции Бингель в 13:55 по местному времени и направлялся в город Татван провинции Битлис. Связь с летательным аппаратом была потеряна около 14:25. Сразу после этого на поиски вертолета была отправлена поисково-спасательная группа.-0-