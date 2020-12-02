В результате наезда на пешеходов в немецком Трире погибли пять человек

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате наезда автомобиля на пешеходов в немецком городе Трир погибли пять человек, пострадали 14 человек, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Министр внутренних дел федеральной земли Рейнланд-Пфальц Рогер Левенц заявил, что мужчина, совершивший наезд на пешеходов, действовал преднамеренно. Водитель ехал зигзагом по пешеходной зоне, чтобы причинить вред как можно большему числу людей.

Среди погибших - женщины в возрасте 25, 52 и 73 лет, девятимесячный ребенок и его 45-летний отец. Девять пострадавших госпитализированы с тяжелыми травмами, еще 25 человек находятся в шоковом состоянии.

По данным полиции, преступление совершил ранее несудимый 51-летний мужчина, имеющий немецкое гражданство, уроженец Трира, проживший большую часть жизни в регионе Трир-Саарбург. Против него начато расследование по подозрению в убийстве пяти человек и нанесении тяжких телесных повреждений в нескольких случаях.

О мотивах преступника пока ничего неизвестно, его допрос продолжается. Однако у следствия нет оснований утверждать, что преступление совершено по террористическим мотивам политического или религиозного характера. Следователи не исключают, что у подозреваемого могут быть психические проблемы. В ближайшее время будет проведена психиатрическая экспертиза.

По данным полиции, в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови обнаружено 1,4 промилле алкоголя. У него в последнее время не было постоянного места жительства, несколько дней он провел в своем автомобиле.

Днем 1 декабря внедорожник, которым управлял задержанный, заехал в пешеходную зону у Базилики Константина и через площадь Хауптмаркт направился в сторону античных ворот Порта Нигра, совершая беспорядочные наезды на пешеходов. Таким образом он преодолел около километра в самом центре города. Первый звонок о ЧП в полицию поступил в 13.47 по местному вресени, через 4 минуты полиция остановила и задержала мужчину неподалеку от Порты Нигры. При задержании он оказывал сопротивление.-0-