В результате нападения в Мали погибли 110 человек

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 110 представителей народности фульбе (фулани) погибли в результате вооруженного нападения на населенный пункт в центральной части Мали. Об этом сообщило агентство
По его информации, нападение организовали представители народности туарегов.
Представители фульбе ведут оседлый образ жизни и занимаются земледелием, а туареги занимаются скотоводством и кочуют в поисках пастбищ. В основе конфликтов между народностями в регионе лежит распространенное для обширной засушливой местности соперничество за землю.-0-
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