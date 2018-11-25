В результате наводнений в Ираке погиб 21 человек

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 21 человека стали жертвами сильнейших за полвека наводнений в Ираке. Об этом сообщил арабский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Пострадали более 180 человек.

Обрушившаяся 23 ноября на республику стихия затронула все провинции, но основной ее удар пришелся на Найнаву и Салах-эд-Дин. Район Эш-Шаркат в провинции Салах-эд-Дин пострадал больше всего - в результате проливных дождей затопило три населенных пункта, около 3 тыс. домов. Местами вода поднялась выше 2 м. Значительный ущерб причинен многим зданиям, селями смыло десятки машин и автомобильный мост.

В субботу к пострадавшим районам добавились еще четыре провинции - Васит, Басра, Ди-Кар и Майсан. Сильнейшими порывами ветра валило деревья, во многих районах из-за обрыва линий электропередачи многие населенные пункты остались без электричества.

Командование совместными операциями в Ираке направило войска в пострадавшие районы. Для эвакуации населения были задействованы вертолеты, плавсредства.-0-