В результате обрушения каньона в Бразилии погибли два человека

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть скалы обрушилась на катера с туристами в каньоне неподалеку от бразильского города Капитолиу, штат Минас-Жерайс на юго-востоке страны. Об этом сообщает ТАСС.

По меньшей мере двое мужчин погибли, еще 34 человека получили различные травмы и были доставлены в местные медучреждения. Всего в момент обрушения скалы в трех катерах с отдыхающими находились около 70 человек. На месте работают водолазы.

Обвал подвергшихся сильной эрозии горных пород спровоцировали обильные осадки в регионе. Не исключена возможность дальнейших разрушений природного ландшафта. К расследованию происшествия подключились ВМС страны.

Капитолиу - популярное у местных отдыхающих направление. Неподалеку от города расположены живописные каньоны, в которых развит водный туризм.-0-