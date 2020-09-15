В результате обрушения породы на шахте в Кузбассе погибли два человека

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горноспасатели в Кузбассе нашли тело второго горняка под завалами в шахте "Чертинская-Коксовая", где вчера утром в результате внезапного выброса газа и угля произошло обрушение горной породы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как сообщалось, обрушение горной породы произошло утром в понедельник в забое шахты "Чертинская-Коксовая" Кемеровской области. Из шахты были эвакуированы 87 человек, изначально сообщалось об одном погибшем, о судьбе второго было неизвестно. В результате поисково-спасательных работ второй шахтер был найден погибшим.

По данным департамента угольной промышленности Кемеровской области, добыча и проходка на угольном предприятии из-за происшествия временно приостановлены, на месте работает комиссия, устанавливаются причины аварии.

Угольная шахта "Чертинская-Коксовая" расположена в городе Белово Кемеровской области и находится под управлением компании "ММК-Уголь", которая входит в состав ПАО "ММК" ("Магнитогорский металлургический комбинат") - одного из крупнейших мировых производителей стали. Шахта ведет добычу коксующихся углей марки "Ж".-0-