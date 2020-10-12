В результате пожара и взрывов на складе под Рязанью сгорело 85 строений

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре и взрывах на складе боеприпасов в Рязанской области РФ сгорело 85 строений, в том числе 35 жилых домов. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

"После обследования установлено, что пожары, начавшиеся из-за взрывов, уничтожили 85 строений, 35 из них - жилые дома, 50 - хозяйственные постройки", - сказал источник. Он добавил, что всего было обследовано 480 строений.

Собеседник агентства напомнил, что после взрывов возникли лесные и ландшафтные пожары. "По уточненным данным, их площадь превысила 1 тыс. га: площадь ландшафтных составила 650 га, лесных - почти 360 га", - уточнил он. Все пожары ликвидированы.

В настоящее время ранее эвакуированных жителей допустили к своим домам. Всего из 14 населенных пунктов эвакуировали 2,3 тыс. человек. На данный момент 46 человек, включая двоих детей, остаются в пунктах временного размещения.

Днем 7 октября в Рязанской области России на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начали взрываться боеприпасы. В регионе в связи с инцидентом был введен режим ЧС, он действовал до 9 октября. Пожары ликвидировали 10 октября. В результате ЧП были госпитализированы около 20 человек, одна пострадавшая впоследствии скончалась.-0-