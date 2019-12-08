В результате пожара на фабрике в Нью-Дели погибли 43 человека

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате пожара на одном из предприятий в Нью-Дели погибли 43 человека, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на индийское информационное агентство ANI.

Первоначально было известно минимум о 32 погибших, приводят журналисты данные местной полиции. Однако позже количество жертв увеличилось. В заявлении ведомства также говорится о 15 пострадавших. Спасательные работы продолжаются.

Пожар, площадь которого составляла около 55 кв.м, удалось полностью потушить силами 27 пожарных расчетов. Причины возгорания выясняются.-0-