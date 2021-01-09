В результате пожара на востоке Колумбии семеро человек погибли и четверо пострадали

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный пожар, произошедший рано утром в субботу в районе Ла Капельяна в колумбийском городе Кукута, охватил сразу три дома. В результате погибли семеро человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщила газета El Tiempo.

Спасателей вызвали соседи, заметившие возгорание в одном из зданий. Однако огонь распространялся так быстро, что в считанные минуты охватил три дома и шесть автомобилей. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.-0-