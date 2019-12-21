В результате пожара в отеле Лас-Вегаса погибли 5 человек

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек стали жертвами пожара в мотеле Alpine Motel Apartments в Лас-Вегасе. Еще 13 человек пострадали, сообщается в Twitter местной пожарной службы.

Возгорание произошло ночью в трехэтажном здании. Пожарные, прибыв на место пожара. увидели свисавших из окон второго этажа людей. Несколько человек выпрыгнули из здания.

Сначала имелась информация о четырех погибших и семи пострадавших, пятеро из которых находились в критическом состоянии. Но позже количество жертв увеличилось до пяти человек.

Начато расследование причин возгорания.-0-