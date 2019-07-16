В результате проливных дождей в Китае пострадали более 360 тыс. человек

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате сильных осадков, выпавших с 12 июля на севере и в центральной части Гуанси-Чжуанского автономного района Китая, на 65 станциях 44 речных стоков уровень паводковых вод превысил критическую отметку, сообщает 15 июля агентство Синьхуа.

В некоторых районах были затоплены улицы и пахотные поля, разрушены жилые постройки и дороги, электроснабжение и связь прерваны. Профильные службы оказали экстренную помощь по спасению и эвакуации населения. По состоянию на 17:00 15 июля более 360 тыс жителей пострадали из-за стихийного бедствия.-0-