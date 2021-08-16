В результате стрельбы американских военных в аэропорту Кабула есть жертвы

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по афганцам в аэропорту Кабула, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту афганской столицы, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу.

Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий, и о скоплении в аэропорту "граждан, пытающихся сбежать от "Талибана", люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!