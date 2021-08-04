В результате стрельбы на парковке торгового центра в Швеции ранены три человека

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4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человек получили ранения в результате стрельбы в шведском городе Кристианстад, передает шведская телевещательная организация SVT.
Свидетели сообщили о нескольких громких хлопках, которые раздались около 15.45 по местному времени во вторник возле торгового центра в северной части города.
Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила троих пострадавших. Двое мужчин и женщина были доставлены в центральную больницу в Кристианстаде. Все они серьезно ранены.
В совершении преступления подозреваются трое несовершеннолетних. Они арестованы.-0-