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01 декабря 2021, 10:01

В результате стрельбы в американской школе погибли трое подростков

Reuters
Reuters

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в американской школе города Оксфорда. Об этом сообщает телеканал CBS.

Отмечается, что все трое погибших были учащимися школы. Кроме того, известно о восьми раненых, среди которых подростки и учитель. "Согласно обновленной информации, среди трех погибших 16-летний молодой человек и две девушки четырнадцати и семнадцати лет. Восемь раненых разной степени тяжести находятся в трех больницах", - заявил заместитель шерифа округа Окленд Майк Маккейб.

По сообщению полиции, огонь в учебном заведении открыл 15-летний школьник, его удалось задержать в течение нескольких минут. Мотивы преступления выясняются.-0-

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