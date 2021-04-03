В результате стрельбы в Мэриленде погибли три человека

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате стрельбы в округе Принс-Джордж в штате Мэриленд погибли три человека.Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Twitter местной полиции.

Инцидент произошел около 03:00 по местному времени. Полицейские, патрулировавшие район, услышали звуки выстрелов. Прибыв к месту происшествия, правоохранители обнаружили автомобиль и тела трех человек с огнестрельными ранениями: две жертвы, мужчины, были внутри машины, еще одна - женщина - находилась рядом с авто.

"Предварительно следователи не считают, что это случайное преступление. Мы находимся на месте преступления, чтобы установить подозреваемого или подозреваемых, а также мотив", - отметили полицейские.-0-