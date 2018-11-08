В результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса погибли несколько человек

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса (США, штат Калифорния) погибли несколько человек, по меньшей мере 11 пострадали. Об этом сообщает американский телеканал NBC, ссылаясь на заявление местных властей.

Полиция Лос-Анджелеса сообщила, что открывший огонь стрелок убит. Его мотивы пока неизвестны.

Инцидент со стрельбой произошел в ночь на 8 ноября в одном из баров города Таузанд-Окс, расположенного примерно в 65 км от Лос-Анджелеса. Неизвестный ворвался в заведение Borderline и открыл огонь из пистолета. В это время в баре находилось несколько сотен человек, среди них множество студентов. По словам очевидцев, прозвучало не менее 20 выстрелов. В баре началась паника, люди стали выпрыгивать из окон, в результате чего многие получили травмы.

В настоящий момент полиция расследует обстоятельства случившегося.-0-