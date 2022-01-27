В результате стрельбы в Вашингтоне погиб один человек, четверо ранены

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб, четверо были ранены в результате стрельбы в отеле на северо-западе Вашингтона, округ Колумбия. Об этом сообщает NBC.

Стрельба произошла рано утром в четверг. По информации полиции, в одном из номеров отеля Days Inn проходила вечеринка. Около 3:30 утра администрация услышала выстрелы.

Приехавшая на вызов о стрельбе полиция обнаружила троих женщин с огнестрельными ранениями, одна из которых умерла. Двое мужчин обратились в больницу самостоятельно.

Личность жертвы не установлена. Инцидент расследуется.-0-