В результате стрельбы в Висконсине погиб один человек, еще один получил ранения

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США полиция разыскивает подростка, который подозревается в стрельбе, произошедшей в торговом центре на севере Висконсина, сообщает ABC News.
По информации полиции, в воскресенье днем в торговом центре Fox River Mall в городе Гранд-Шуте произошла стрельба, в которой подозревается 17-летний парень. Он застрелил одного человека, еще один был доставлен в больницу с травмами, не угрожающими жизни.
Правоохранительные органы опрашивают свидетелей и отрабатывают версии произошедшего. Мотивы стрелявшего неизвестны.-0-