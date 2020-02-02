В результате теракта на юге Лондона пострадали два человека

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали в результате теракта 2 февраля на юге Лондона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение, распространенное Скотленд-Ярдом.

В Лондоне произошел теракт Мужчина был застрелен вооруженными полицейскими в Стретеме. На данном этапе мы полагаем, что несколько человек получили ножевые ранения.

"Мы полагаем, что ранения получили два человека. Мы ждем дополнительной информации об их состоянии", - приводит ТАСС слова сообщения.

Человек, совершивший теракт на юге Лондона, был вооружен тесаком, а на его груди были привязаны канистры, похожие на взрывное устройство. Об этом сообщил в интервью агентству Пресс Ассошиэйшн свидетель инцидента, студент Галлем Булэн.

"Я переходил улицу, когда увидел человека с тесаком и с канистрами серебристого цвета у него на груди, за которым, как я понимаю, гнался полицейский в гражданской одежде. Потому мужчину застрелили, а я побежал в библиотеку и укрылся там", - сообщил Булэн.

Как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, теракт на юге Лондона связан с исламизмом.-0-