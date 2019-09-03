В результате теракта в Кабуле погиб румынский дипломат

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудник дипломатического представительства Румынии в Кабуле погиб, еще один тяжело ранен в результате теракта в афганской столице в ночь на 3 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Афганистана.

"В течение ночи со 2 на 3 сентября в лагере, где находится посольство Румынии в Кабуле, произошел теракт, направленный против иностранных граждан, - отмечено в сообщении. - В результате теракта один представитель дипломатической миссии Румынии в Кабуле погиб, другой был тяжело ранен".

Раненого дипломата, как только позволит состояние здоровья, переправят в Европу для оказания специализированной медицинской помощи.

МИД Румынии, президент Клаус Йоханнис и премьер-министр Виорика Дэнчилэ осудили теракт в Кабуле и передали соболезнования семье погибшего.