В результате торнадо в штате Кентукки погибли 70 человек

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11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор штата Кентукки Энди Бешир сообщил в субботу, что по меньшей мере 70 человек погибли в результате торнадо. Такую информацию приводит ТАСС.
"Ранее утром мы располагали данными о 50 жертвах, теперь число погибших увеличилось до 70. Число жертв может вырасти до 100", - сказал губернатор на пресс-конференции.
"Некоторые места значительно пострадали", - отметил Бешир. По его словам, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации, для ликвидации последствий развернуты подразделения Национальной гвардии.-0-