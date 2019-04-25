В результате утечки аммиака в США пострадали более 30 человек

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 человек доставлены в больницы американского города Бич-Парк (штат Иллинойс) после произошедшей утечки аммиака, передает ТАСС.

Утечка произошла во время транспортировки цистерн. 31 человек, включая 2 полицейских, заместителя шерифа, доставлены в местные больницы.

Состояние госпитализированных не представляет угрозы для их жизни.

К месту утечки прибыли бригады специалистов по обеззараживанию местности. На расстоянии полутора километров от места аварии установлено оцепление. Жители получили рекомендации, отменены занятия в трех школах.-0-