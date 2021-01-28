В результате утечки жидкого азота на птицефабрике в США погибли 6 человек

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате утечки жидкого азота на птицефабрике в городе Гейнсвилле на северо-востоке штата Джорджия в США погибли шесть человек, еще несколько рабочих были доставлены в больницу, сообщает телеканал ABC7.

Утечка жидкого азота произошла после 10 часов утра в четверг. Пять рабочих скончались на месте и еще один умер в медицинском учреждении. Около 130 человек были перевезены автобусами в ближайшую церковь, где их обследовали на предмет травм, некоторых рабочих после осмотра доставили в больницу. Также при устранении утечки пострадали четверо пожарных.-0-